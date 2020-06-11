Гостаможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме

Государственная таможенная служба в рамках пилотного проекта оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины сообщает БизнесЦензор.

"В рамках пилотного проекта, начатого в конце мая, таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможен", - говорится в сообщении.

В ходе проекта вносились определенные коррективы в выполнение алгоритма таможенных формальностей, что позволило усовершенствовать введенный механизм, указывает таможня.

Больше таможенных деклараций в автоматическом режиме оформили на Киевской (349), Полесской (346) и Днепровской (114 МД) таможнях.

19 мая Гостаможслужба ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме.