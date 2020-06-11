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Показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве и 8 областях превышают норму, – Минздрав

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Показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве и 8 областях превышают норму, – Минздрав
Восемь областей Украины и Киев из-за количества новых случаев заболевания за последние семь дней не могут перейти к следующему этапу послабления карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает БизнесЦензор.

Показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) по состоянию на 11 июня превышает норму в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

При допустимой норме в 12 случаев заболевания на 100 тысяч человек в Киеве этот показатель составляет 15,54, в Волынской области - 27,15, Житомирской - 13,17, Закарпатской - 17,07, Киевской - 13,81, Львовской - 19,87, Ривненской - 23,42, Тернопольской - 12,43, Черновицкой - 34,62.

В Ивано-Франковской, Винницкой и Черниговской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тысяч человек).

Регіон инцидентность загрузка коек охват тестированием готовность ко второму этапу
Целевой показатель < 12 на 100 000 < 50% > 12 на 100 000 ✔ или✘
Украина
Киев 15,54 46,61 72,43
Винницкая обл. 10,30 28,87 62,92
Волынская обл. 27,15 35,37 47,14
Днепропетровская обл. 0,76 1,55 21,70
Донецкая обл. 4,99 2,83 14,04
Житомирская обл. 13,17 2,40 30,08
Закарпатская обл. 17,07 28,61 28,49
Запорожская обл. 2,43 7,36 26,83
Ивано-Франковская обл. 11,55 14,04 22,91
Киевская обл. 13,81 22,67 39,49
Кировоградская обл. 3,97 28,50 40,75
Луганская обл. 0,45 1,82 13,86
Львовская обл. 19,87 26,50 27,20
Николаевская обл. 1,43 1,96 19,77
Одесская обл. 4,71 22,26 26,44
Полтавская обл. 0,29 0,93 24,80
Ривненская обл. 23,42 20,18 41,12
Сумская обл. 2,44 1,87 28,09
Тернопольская обл. 12,43 4,13 34,48
Харьковская обл. 7,83 7,42 27,90
Херсонская обл. 0,00 0,70 48,38
Хмельницкая обл. 2,07 8,77 32,55
Черкасская обл. 6,46 4,77 60,10
Черновицкая обл. 34,62 45,62 50,66
Черниговская обл. 10,40 8,29 29,01
АР Крым Нет данных
Севастополь Нет данных

Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов

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