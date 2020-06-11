Показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве и 8 областях превышают норму, – Минздрав

Восемь областей Украины и Киев из-за количества новых случаев заболевания за последние семь дней не могут перейти к следующему этапу послабления карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает БизнесЦензор.

Показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) по состоянию на 11 июня превышает норму в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

При допустимой норме в 12 случаев заболевания на 100 тысяч человек в Киеве этот показатель составляет 15,54, в Волынской области - 27,15, Житомирской - 13,17, Закарпатской - 17,07, Киевской - 13,81, Львовской - 19,87, Ривненской - 23,42, Тернопольской - 12,43, Черновицкой - 34,62.

В Ивано-Франковской, Винницкой и Черниговской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тысяч человек).

Регіон инцидентность загрузка коек охват тестированием готовность ко второму этапу Целевой показатель < 12 на 100 000 < 50% > 12 на 100 000 ✔ или✘ Украина Киев 15,54 46,61 72,43 ✘ Винницкая обл. 10,30 28,87 62,92 ✔ Волынская обл. 27,15 35,37 47,14 ✘ Днепропетровская обл. 0,76 1,55 21,70 ✔ Донецкая обл. 4,99 2,83 14,04 ✔ Житомирская обл. 13,17 2,40 30,08 ✘ Закарпатская обл. 17,07 28,61 28,49 ✘ Запорожская обл. 2,43 7,36 26,83 ✔ Ивано-Франковская обл. 11,55 14,04 22,91 ✔ Киевская обл. 13,81 22,67 39,49 ✘ Кировоградская обл. 3,97 28,50 40,75 ✔ Луганская обл. 0,45 1,82 13,86 ✔ Львовская обл. 19,87 26,50 27,20 ✘ Николаевская обл. 1,43 1,96 19,77 ✔ Одесская обл. 4,71 22,26 26,44 ✔ Полтавская обл. 0,29 0,93 24,80 ✔ Ривненская обл. 23,42 20,18 41,12 ✘ Сумская обл. 2,44 1,87 28,09 ✔ Тернопольская обл. 12,43 4,13 34,48 ✘ Харьковская обл. 7,83 7,42 27,90 ✔ Херсонская обл. 0,00 0,70 48,38 ✔ Хмельницкая обл. 2,07 8,77 32,55 ✔ Черкасская обл. 6,46 4,77 60,10 ✔ Черновицкая обл. 34,62 45,62 50,66 ✘ Черниговская обл. 10,40 8,29 29,01 ✔ АР Крым Нет данных ✘ Севастополь Нет данных ✘

Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов