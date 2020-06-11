Ryanair возобновит больше 20 маршрутов в Украину с 1 июля

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) объявил о возобновлении с 1 июля более 20 маршрутов в/из Украины в рамках летнего расписания компании на 2020 год.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, некоторые избранные маршруты будут уже доступны с последней недели июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы гордимся тем, что обслуживаем четыре аэропорта в Украине, мы с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, что поможет повысить экономику региона и защитить тысячи рабочих мест. Это также возможность клиентам, у которых были отменены весенние рейсы из-за ограничений на поездки в связи с коронавирусом и которые хотят выкупить свои ваучеры Ryanair", - заявила менеджер по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.

Ранее Ryanair сообщала о планах с 1 июля возобновить 40% всех своих рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщал БизнесЦензор, Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов