Кабмин подписал меморандум о снижении "зеленого тарифа" (обновлено)

Кабинет министров 10 июня подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, а также представители Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, правительство надеется, что после первых двух ассоциаций "зеленой" энергетики к подписанию документа присоединятся и другие инвесторы и производители.

Как отмечает Интерфакс-Украина, подписывать меморандум пока отказалась участвовавшая в переговорах "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" (УАВЭ) из-за несогласия прекращением действующей системы поддержки СЭС в виде зеленых тарифов уже с 31 июля.

Согласно тексту меморандума, условия реструктуризации "зеленого" тарифа предусматривают его снижение на 15% для СЭС мощностью 1 МВт и выше, введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года. Для СЭС до 1 МВт, введенных в эксплуатацию в указанный период, снижение составит 10%.

В свою очередь для ВЭС (запущенных с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года), которые состоят из ветроустановок единичной установленной мощностью от 2000 кВт и более, снижение тарифа составит 7,5%.

Для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года, тариф уменьшится на 2,5%, поскольку он уже был планово снижен с начала года.

Для всех объектов ВИЭ, запущенных до 1 июля 2015 года, устанавливается предельный "зеленый" тариф на уровне сниженного на 15% тарифа для наземных СЭС с установленной мощностью свыше 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 31 марта 2013 года.

Реструктуризация "зеленого тарифа", согласно тексту меморандума, не предусматривает пролонгацию срока поддержки после 2030 года.

Кроме того, производители электроэнергии из ВИЭ с 1 января 2021 года за небалансы в производстве будут нести финансовую ответственность в размере 50%, с 1 января 2022 года – 100%.

Согласно документу, до 31 декабря 2029 года финансовая ответственность для производителей будет наступать в случае превышения погрешностей прогнозирования более чем на 5% для солнечных электростанций (СЭС) и на 10% – для ветровых (ВЭС).

Среди внесенных в меморандум условий – прекращение после 31 июля 2020 года введения в эксплуатацию новых объектов в рамках действующей системы поддержки "зеленой" генерации.

Указанные изменения тарифов будут предусмотрены соответствующим законом и, соответственно, вступят в силу после его вступления в силу.

Со своей стороны власти обязуются предпринимать меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

В частности планируется, что в четвертом квартале этого года государство погасит 40% задолженности и по 15% будет погашать ежеквартально в 2021 году. Госорганы также должны обеспечить ВИЭ-объектам полную и своевременную оплату электроэнергии, отпущенной ими с месяца, следующего за месяцем вступления в силу закона о реструктуризации.

Также власти обязуются определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечить проведение аукционов по распределению таких квот.

В перечне необходимых со стороны государства мер обозначается рассмотрение возможности предоставления госгарантий для способствования привлечения кредитов от национальных и международных финансовых учреждений, а также использования других финансовых инструментов для скорейшего погашения задолженности перед ВИЭ.

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Как сообщалось, изначально предложенный правительством проект меморандума предполагал снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа.

"Гарантированный покупатель" полностью рассчитался с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" только за январь и февраль, расчеты за март-май 2020 года колеблются в пределах 5-11% начисленных сумм. По состоянию на 5 июня долг за электроэнергию, произведенную по "зеленому тарифу" составлял около 19 млрд грн.

По данным НКРЭКУ, дефицит средств единственного покупателя "зеленой" электроэнергии – госпредприятия "Гарантированный покупатель" – в 2020 году достигнет 32 млрд грн.

Согласно закону "Об альтернативных источниках энергии", тариф для солнечных станций составляет 15,03 евроцента за кВт-ч (без местной составляющей), а ветровых – 10,2 евроцента. Для построенных в 2020 году станция предусмотрено снижение "зеленого тарифа" на 25%, однако большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу.

По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.