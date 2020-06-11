Новый премьер Беларуси назвал своей задачей избавление от "углеводородной зависимости"

Новоназначенный премьер-министр Беларуси Роман Головченко видит задачу правительства в избавлении экономики страны от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.

Об этом он заявил, выступая в белорусском парламенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", – сказал Головченко.

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства.

Палата представителей парламента Беларуси сегодня дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром.

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Как сообщалось, 4 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.

Новым премьер-министром Лукашенко назначил Романа Головченко, который до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.