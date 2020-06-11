Кабмин одобрил законопроект об упрощении выдачи виз иностранцам

Кабинет министров на заседании 10 июня одобрил законопроект, который призван упростить оформление украинских виз для иностранцев, а также повысить безопасность путешественников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна бытьь встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешественников", – сказал министр.

Утвержденный проект документа предусматривает внесение изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

В частности, принятие законопроекта позволит зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (в частности, оцифрованных отпечатков пальцев рук).

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Документ также призван гармонизировать законодательство в миграционной сфере к мировым стандартам и повысить удобство путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

В ближайшее время соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.