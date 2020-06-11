Жители Сумщины получили возможность управлять 5 счетами для оплаты за газ онлайн

Сервисы для мобильных устройств позволяют клиентам компании "Сумыгаз Сбыт" управлять одновременно 5 лицевым счетам: скачать счета и оплатить онлайн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Сумыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Основная цель сервисов – сделать услуги максимально доступными и удобными для экономии времени потребителей природного газа Сумской области.

"Сейчас общая численность пользователей онлайн-сервисов компании достигла 150 тыс. Паблик-аккаунты 7104ua в Viber и Telegram, мобильные приложения 104Mobile обеспечивают клиентам постоянный доступ ко всей информации по домовладению, и предоставляют возможность оплатить газ сразу по пяти различным лицевым счетам", - сказала директор "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

Для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик-аккаунт в Viber или Telegram. Для регистрации в Viber нужно отсканировать QR-код через мессенджер, ввести лицевой счет, сумму последней оплаты или номер счетчика.

Пользователям смартфонов мобильное приложение 104Mobile доступно для загрузки на Google Play, для пользователей iPhone приложение 104Mobile Light - на App Store.

Online-сервисы - Личный кабинет на сайте 104.ua, паблик - аккаунт 7104ua в Viber и Telegram, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и для iPhone 104 Mobile Light, позволяют в любое удобное время не только контролировать расчеты за природный газ, но и проводить оплаты с минимальной комиссией.