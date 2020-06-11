Криклий пообещал настаивать на отмене НДС для внутренних авиарейсов

Министерство инфраструктуры Украины будет настаивать на принятии Верховной Радой закона об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для внутренних авиарейсов.

Об этом сообщил министр Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Авиация постепенно возвращается в небо. С 5 июня начались внутренние регулярные пассажирские авиаперевозки, а с 15 - возобновятся международные. Вызовы для отрасли остаются. Поэтому мы будем настаивать, чтобы Верховная Рада поддержала отмену налога на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок", - написал Криклий.

Ранее авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) заявила о крайней необходимости в отмене НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты расширения географии.

"Развитие внутриукраинских перевозок остается важным для нас. До кризиса, вызванного пандемией, мы регулировали стоимость межрегионального перелета так, чтобы каждый украинец мог за 500-700 грн добраться Львова, Харькова или Киева. Мы могли позволить себе такой уровень цен на внутренних рейсах, компенсируя их неприбыльность за счет международных направлений. Сегодня из-за невозможности полноценно возобновить международные перевозки этот баланс нарушен. Именно поэтому нам нужна помощь государства - будущее внутренних авиаперевозок сейчас полностью зависит от действий власти", - считает SkyUp.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры еще в декабре 2019 года рекомендовал парламенту принять за основу и в целом проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом" (№2425 от 12 ноября 2019 года).