Вопрос поставок воды в оккупированный Крым на повестке дня не стоит, – Шмыгаль

Вопрос возобновления поставок пресной воды в оккупированный Россией Крым сейчас не обсуждается.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней работы правительства под его руководством.

"Возобновление подачи (воды через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга", – заявил премьер.

"Другое дело, что не всегда РФ, которая сегодня является оккупантом Крыма, выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые там живут, в части тех вещей, которые прописаны в конвенции международной, которую должен выполнять оккупант", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам".

Однако после резкой критики со стороны общественности Шмыгаль заявил, что Украина не имеет технической возможности подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.