Lufthansa может уволить 26 тысяч "лишних" сотрудников

Lufthansa сообщила в среду, что позиции до 26 тысяч ее сотрудников оказались избыточными по сравнению с текущими потребностями, что указывает на гораздо более радикальное сокращение персонала, чем авиакомпания прогнозировала ранее.

Выступая после встречи с профсоюзами, представитель Lufthansa сказала, что авиакомпания оценивает избыток в 22 тыс. позиций с полной занятостью или 26 тыс. сотрудников, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Lufthansa на прошлой неделе объявила о масштабной реструктуризации, включая сокращение тысяч рабочих мест и продажу активов. Тогда авиаперевозчик сообщил, что сокращение персонала будет значительно более существенным, чем ожидавшаяся ранее цифра в 10 тыс. увольнений.

Компания пытается договориться с профсоюзами о том, чтобы перевести сотрудников на неполный рабочий день и другими способами сократить расходы на персонал до внеочередного общего собрания акционеров 25 июня, когда акционеры проведут голосование о плане спасения.

Как сообщалось, ранее правительство Германии и руководство Deutsche Lufthansa AG достигли соглашения о предоставлении авиакомпании пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро ($9,8 млрд) из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

В обмен на предоставление помощи правительство для начала получит 20% акций Lufthansa. Отмечается, что пакет акций такого размера не даст государству права блокировать ключевые решения, принимаемые руководством авиакомпании.