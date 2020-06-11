Кабмин планирует запуск "нулевой декларации" в 2020 году

Кабинет министров ожидает запуска "нулевой декларации" в 2020 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы внедрить это ("нулевую декларацию") как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины, поэтому, конечно, мы планируем делать это в этом году", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании в трехмесячный срок.

Однако накануне в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.

Ранее обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривал базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. При этом налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) планировалось запустить вместе с всеобщим декларированием.