Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС достигли 11 грн за литр

Розничные сети АЗС 11 июня повысили стоимость сжиженного газа еще на 5-35 копеек за литр, средняя по стране розничная цена сжиженного газа выросла на 10 копеек – до 10,88 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть WOG подняла цену в среднем на 19 копеек – до 11,71 грн/л. На столичных станциях этой сети она выросла на 20 коп. и составляет 11,68 грн/л.

Консолидированная сеть группы "Приват", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 9-13 копеек – до 9,95-9,99 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Киевской области, где группа увеличила цены сразу на 65 копеек – с 9,65 до 10,30 грн/л, а также в Полтавской – на 60 копеек, до 10,55 грн/л.

Сеть "Авантаж" повысила цены на 20 копеек – до 10,55 грн/л.

Сети AMIC, Shell , SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Параллель" и UPG и другие подняли цены на 5–35 коп./л.

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Как соолбщалось, за неделю с 29 мая по 5 июня средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 копеек за литр или на 3,4% – до 10,56 грн.

Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л