Хмельницкая АЭС заказала строительство комплекса по переработке ядерных отходов за 200 миллионов
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, до конца 2021 года построят комплекс по переработке радиоактивных отходов, включающий существующее хранилище твердых радиоактивных отходов ХАЭС и будущий блок переработки.
Субподрядчиком победителя тендера будет Nukem Technologies Engineering Services GmbH (Германия), которая через Nukem Technologies GmbH и "Атомстройэкспорт" принадлежит "Росатому".
Кроме того, работы будут выполнять украинские ООО "Кондиционер", ООО "Инвариант", ООО "Южтеплоэнергомонтаж" и КИП ГУ №13 "Электропивденьзахидмонтаж".
В итоговой ведомости ресурсов и сметах нет цен основного оборудования. Это может объясняться тем, что "Энергоатом" покупал его отдельно в течение 2018 года.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет десять лет. Договор предусматривает аванс не более 50%.
Предложение победителя тендера было на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки.
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К аукциону не допустили ЧАО "Укрэнергомонтаж", потому что в его техническом предложении без номера и даты не было некоторых объемов работ. Фирма обжаловала свое отклонение в АМКУ, заявив, что это техническая ошибка, а объемы работ указаны в сметах. Но админколегия согласилась с заказчиком, что их отсутствие в техническом предложении является нарушением.
В итоге единственным допущенным конкурентом победителя торгов было Южноукраинске ЧАО "Южэнергострой" Анастасии Ясеницкой из Вознесенска, по которому еще в 2007 году возбуждено дело о банкротстве.
Ранее совладельцем этой компании с долей более 10% было ООО "А-Трейд" тогда еще Александра Альтмана, известного рейдерским захватом телеканала ТВi в 2013 году. По данным "Youcontrol", в сентябре 2019 года предприятие переписали на Наталью Куприенко.
Ясеницкая также владеет ООО "Южно-Буский Карьер" с Сергеем Волосовским. Ему принадлежит ООО "Управление механизированных работ", которое АМКУ в 2019 году оштрафовал вместе с ООО "Альянс" за сговор на тендерах ОП "Южно-Украинская АЭС".
"Атоммонтажсервис" Владимира Вознюк и депутата Нетишинского горсовета и председателя фракции "Батькивщины" Сергея Вознюка ранее участвовал в тендерах "Энергоатома" с продукцией ОАО "СвердНДИхиммаш" из группы "Атомэнергомаш" российского государственного концерна "Росатом".
Также победитель был субподрядчиком венгерской компании EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft, которая поставляла "Энергоатому" продукцию венгерской компании Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft из того же госконцерна "Росатом".