Ритейлеры пожаловались на падение продаж в ТРЦ после карантина

Магазины non-food ритейлеров, работающие в составе торгово-развлекательных центров (ТРЦ), по итогам первых двух недель после карантина демонстрируют существенное падение трафика и оборотов, тогда как некоторые магазины в стрит-ритейле демонстрируют рост показателей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Наши магазины DeFacto в ТРЦ не могут достигнуть более 70% докарантинных оборотов, это означает минус 30% в продажах и падение в некоторых магазинах до 45-50%. Но при этом наши магазины в стрит-ритейле демонстрируют рост на 30%, особенно последнюю неделю. Некоторые даже выросли на 50%. Это значит, что люди не боятся ходить по магазинам на открытом воздухе. Поэтому девелоперы, лендлорды сейчас думают над инвестированием в строительство полуоткрытых ТРЦ", - рассказал директор по росту турецкой фешн-сети DeFacto Сердар Эрсой в ходе онлайн-конференции.

Как он пояснил, в первые три дня после открытия магазины в ТРЦ потеряли около 78% трафика, в целом за все посткарантинное время трафик снизился на 40%, и сейчас в части магазинов продажи уже достигли докарантинных показателей.

"Еще один интересный момент: в первые две недели мы имеем 70% доходов, которые генерируются всего лишь 30% трафика. Это значит, что люди будут ходить реже, но исключительно с целью покупки", - добавил Эрсой.

В свою очередь, как рассказали агентству в компании INTERTOP Ukraine, за первую неделю работы поток посетителей во всех магазинах упал более чем на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи в денежном выражении были хуже более чем на 30%.

По словам руководителя департамента развития и эксплуатации INTERTOP Ukraine Натальи Андрющенко, отложенный спрос за более чем два месяца простоя особенно проявился в детской категории, которая стала лидером по приросту.

"Но на второй неделе уже появилась хорошая динамка, особенно в стрит-ритейле Киева, по некоторым магазинам прирост составил даже более 30%", - рассказали в INTERTOP Ukraine, подчеркнув при этом, что выводы о продажах уже можно будет делать по итогам всего июня.

В компании "Брокард-Украина", которая насчитывает 97 магазинов в 26 городах Украины, рассказали, что доля точек продаж в стрит-ритейле у компании минимальна, поскольку такой формат генерирует намного меньший траффик. При этом подчеркнули, что делать выводы о результатах работы в первые дни после карантина рано - пока длится эффект "отложенного спроса", они являются нерепрезентативными.

"Сейчас мы наблюдаем эффект отложенного спроса. Это демонстрируют и чеки, и манера поведения покупателей. Многие из наших клиентов в период карантина закрывали свои потребности в косметике и парфюмерии в наших онлайн-магазинах, и это привело к многократному росту показателей в e-commerce. Но эффект отложенного спроса долго не продлится - мы уже наблюдаем его постепенное угасание. Сейчас у нас, что вполне логично, ниже трафик по сравнению с докарантинным, но выше конверсия и средний чек. Это свидетельствует о том, что больше клиентов приходят с конкретной целью", - отметил соучредитель, управляющий компанией "Брокард-Украина" Юрий Гаткин.

По его словам, компания ведет переговоры по снижению аренды с большинством торговых центров, но на компромиссы идут не все.

"Несмотря на ситуативный спрос, очевидно, что продажи будут падать. Сейчас никто не может просчитать глубину кризиса - мы даже в нее еще не вошли. По некоторым ТЦ снижение арендной платы должно составлять до 80% - как мы можем платить аренду на уровне докарантинной, если трафик упал в разы? Арендодателям и арендаторам надо договариваться, так как кризис последних неизбежно приведет к кризису первых. Уйдут арендаторы - закроются ТЦ и ТРЦ", - говорит Гаткин.