Украина возобновила импорт дизтоплива из Израиля, – СМИ
Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.
Поставщиком ресурса выступил трейдер Coral Energy. На текущей неделе начались отгрузки этого топлива с резервуаров николаевского терминала.
По данным трейдеров, в мелкооптовом сегменте этот ресурс 11 июня предлагался по 14,90 грн/л.
Как отмечает издание, это первая за более чем полгода поставка израильского дизтоплива на украинский рынок. Последний раз топливо с НПЗ Хайфа поступало в порт "Пивденный" в сентябре 2019 года для Wexler Group, уточнили в "Консалтинговой группе А-95".
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Напомним, в порту Николаева функционирует нефтеперевалочный терминал ЧП "Глобал-Инвест", его оператором выступает "Ойл Трансшипмент". В 2019 году через этот порт было импортировано 98 тыс. тонн дизтоплива, 29 тыс. тонн авиакеросина и 5 тыс. тонн бензина. Он стал третьим крупнейшим портом по объему импорта нефтепродуктов в 2019 году.