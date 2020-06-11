"Нафтогаз" сократил отчисления налогов в госбюджет на 35%

По оперативным данным, за январь-май 2020 года группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет 31 млрд грн налогов и сборов, тогда как за аналогичный период прошлого года ее отчисления в бюджет составляли 47,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, поступления от группы "Нафтогаз" составили 12% общих доходов государственного бюджета за январь-май 2020 года.

Ранее в компании сообщали, что за январь - май 2019 года группа "Нафтогаз" перечислила в государственный и местные бюджеты около 47,9 млрд грн налогов и сборов, что составляло 15,9% общих доходов госбюджета за первые пять месяцев 2019 года.

По итогам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 120,9 млрд грн.