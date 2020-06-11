В Раде зарегистрировали новый законопроект о бизнес-омбудсмене

В Верховной Раде зарегистрирован обновленный проект закона "Об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине".

Согласно информации на странице законопроекта №3607 на сайте Рады, его авторами выступили 39 народных депутатов, в том числе Дмитрий Кисилевский, Игорь Марчук и Дмитрий Наталуха, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к документу, бизнес-омбудсмен – институция, которая помогает в большей части малому и среднему бизнесу в досудебном порядке оспаривать незаконные действия контролирующих органов.

Согласно данным публичного отчета организации, в результате 5-летней работы бизнес-омбудсмена было рассмотрено около 7 тысяч жалоб и возвращено украинским предприятиям 18 млрд гривен.

Законопроект расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус учреждения бизнес-омбудсмена как неправительственной неприбыльной организации в отличие сегодняшнего статуса консультативного органа при Кабинете министров.

Напомним, ранее заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский призвал депутатов отозвать старую версию законопроекта, которая перешла из Рады восьмого созыва.

"Старая редакция потеряла актуальность, но не потеряла актуальность деятельность бизнес омбудсмена в Украине. Новая редакция законопроекта учитывает недостатки предыдущей версии и отвечает сегодняшним реалиям. Законодательное урегулирование статуса бизнес-омбудсмена поможет лучшей защите украинского бизнеса", – отметил депутат.

По словам бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицкого, принятие закона "Об Учреждение бизнес-омбудсмена в Украине" станет хорошим сигналом для украинских и международных инвесторов, подчеркнет, что Украина руководствуется принципами верховенства права и использует все инструменты для защиты интересов бизнеса от возможных неправомерных действий госорганов.

Новая редакция законопроекта: