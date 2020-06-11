Госэкоинспекция хочет получить статус правоохранительного органа

Государственная экологическая инспекция официально получит статус правоохранительного органа, что позволит эффективно противодействовать недопуске инспекторов на предприятия.

Об этом аявил председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованный, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проблема недопуска инспекторов на предприятия сегодня фактически парализует нашу работу. Так как сейчас любой руководитель завода, куда пришла проверка, может просто дать приказ охране на проходной не пропускать сотрудника инспекции и он ничего не может сделать. Однако не надо забывать, что согласно закону "Об охране окружающей среды" Госэкоинспекция имеет правоприменительные и правоохранительные функции. Мы имеем право останавливать и осматривать транспортные средства, изымать орудия незаконных действий и незаконно добытые ресурсы, беспрепятственно обследовать предприятия, доставлять нарушителей в правоохранительные органы", – рассказал чиновник.

По его словам, не хватает только полного юридического закрепления в Положении об инспекции статуса правоохранительного органа.

"Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, Кабинет министров примет соответствующее решение. Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель будет подпадать под действие статьи 343 Уголовного Кодекса. Она предусматривает штраф 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест до 6 месяцев. Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество - их или их близких", – заявил председатель Госэкоинспекции.