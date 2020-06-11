Шмыгаль надеется на возобновление роста экономики с третьего квартала

Кабинет министров ожидает возобновления роста экономики с третьего квартала 2020 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней работы правительства под его руководством, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы сходятся. Мы ожидаем с третьего квартала роста экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", – сказал премьер.

В то же время Шмыгаль назвал экономическую ситуацию сложной, однако, по его словам, правительство не предполагает неожиданностей, которые спровоцируют провал экономики.

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Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Однако уже в конце мая НБУ допустил более глубокое падение ВВП Украины в 2020 году – до 6-7%.

В свою очередь в начале июня Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.