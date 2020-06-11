Прокуратура сообщила о подозрении директору филиала "Укрзализныци" по делу на 850 миллионов

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в служебной халатности, повлекшей за собой нанесение ущерба окружающей среде на 850 млн грн, директору одного из центральных филиалов "Укрзализныци".

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, чиновник, будучи руководителем подразделения ПАО "Укрзализныця", которым осуществлялась добыча полезных ископаемых, не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах.

В результате его служебной халатности в течение 2017-2018 годов незаконно проведено 9 взрывов на территории Житомирской области и добыто более 340 тыс. кубометров горной массы, чем причинен ущерб окружающей среде на сумму более 850 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.