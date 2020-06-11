Кабмин обязал согласовывать объем заказа на обучение в ПТУ со Службой занятости

Кабинет министров внес изменения в методические рекомендации по формированию и размещению регионального заказа на подготовку специалистов и рабочих кадров.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №656-р от 10 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

В пресс-службе Министерства образования и науки пояснили, что учреждения профессионального, специального перед высшими и высшего образования будут готовить прогнозы для обучения студентов и учащихся за счет регионального заказа по обновленным правилам с сентября.

"Базовые Методические рекомендации были приняты в 2016 году, когда финансирование профтехобразования передали на местный уровень. Однако с тех пор некоторые городские советы начали искусственно уменьшать заказ из-за якобы недостаточного количества поступающих и не покрывали потребности местного бизнеса. Чтобы не допустить таких ситуаций, мы учли все нюансы и прописали четкий календарь, по которому нужно утверждать региональный заказ. К тому же такое решение обязательно должны согласовывать ключевые игроки сферы – региональные советы профобразования и центры занятости", – пояснила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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В обновленных рекомендациях, в частности, определено, что заказчиком квалифицированных рабочих и специалистов являются областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, а также Совет министров АР Крым.

В то же время исполнителями являются учреждения, имеющие контракты для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов по региональному заказу – это профтехи, вузы и учреждения профессионального перед высшими образования.