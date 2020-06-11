Количество новых безработных в США упало до минимума с начала пандемии

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, уменьшилось на 355 тыс. и составило 1,54 млн человек, что является минимальным показателем с момента начала коронавирусного кризиса.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,9 млн, а не 1,88 млн, как сообщалось ранее.

Среднее число заявок за последние четыре недели снизилось до 2 млн по сравнению с 2,29 млн неделей ранее.

В то же время количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 мая, сократилось на 339 тысяч – до 20,93 млн.

Аналитики отмечают, что снижение показателей является хорошим знаком для экономики, все больше сотрудников возвращаются на свои рабочие места.

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Между тем наряду с обычными заявлениями на пособие по безработице, на прошлой неделе 705,68 тыс. обращений были поданы в рамках временной федеральной программы помощи, введенной после начала пандемии. 42 штата предоставили данные о подобных заявках, которые могут подавать люди, не имеющие права претендовать на стандартные пособия (например, самозанятые).

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта составляет 44,2 млн. Недельный пик почти в 7 млн обращений был зафиксирован в последнюю неделю марта.