"Укрзализныця" отстранила ответственного за перевозку грузов топ-менеджера

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение о немедленном отстранении от исполнения полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, и рекомендовал Кабмину уволить его.

Как сообщает пресс-служба компании, "Укрзализныця" начинает поиск нового менеджера, который возглавит эту бизнес-вертикаль, передает БизнесЦензор.

Направление грузовых перевозок в компании возглавляет и.о. члена правления Роман Веприцкий.

В сообщении отмечается, что также принято решение рекомендовать Кабинету министров прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами.

Как известно, этим направлением в компании занимается член правления Сергей Кушнир.

Как сообщалось, в мае Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у чиновников АО "Укрзализныци" и представителей частных компаний по делу закупки программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь".

В том числе обыски прошли у и.о. члена правления железнодорожной компании Романа Веприцкого.

10 июня НАБУ сообщило о подозрении 4 лицам по этому делу.