В Украине за сутки зафиксировали 683 новых случая коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания коронавирусом, 16 летальных исходов, 436 случаев выздоровления.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Центра, по состоянию на утро 12 июня, общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 29 тысяч 753. Общее количество летальных случаев – 870.

Днем ранее сообщалось о 689 новых случаях заболевания, перед этим, 10 июня - 525 новых случаях инфицирования за сутки, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

Как сообщал БизнесЦензор, Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Восемь областей Украины и Киев из-за количества новых случаев заболевания за последние семь дней не могут перейти к следующему этапу послабления карантина.