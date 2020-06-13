КГГА обещает через два года прекратить очистку воды хлором

В Киеве планируют прекратить очистку воды хлором уже через 2 года, сообщила Киевская городская государственная администрация.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Планируется, что уже через 2-2,5 года "Киевводоканал" сможет полностью отказаться от использования хлора для обеззараживания питьевой воды и перейти на более современные и безопасные технологии и реагенты", - заявил генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.

По его словам, поступающая в сеть вода будет иметь стабильно высокое качество и улучшенные органолептические свойства, в частности, не будет запаха хлора.

Вместе с тем он отметил, что запаха хлора в воде не стоит бояться. Пока еще 90% киевлян потребляют воду, которая обеззараживается именно с помощью хлора, поэтому такой запах является гарантией того, что вода обеззараженная и безопасна для употребления.

Водопроводная насосная станция "Минская" уже тринадцатая из четырнадцати действующих артезианских водопроводных насосных станций, которые переведены на новую технологию обеззараживания воды с помощью гипохлорита натрия.

Переоборудование насосной станции "Минская", которая обеспечивает питьевой водой почти 50 тысяч жителей Оболонского района, начали в декабре 2019 года, и в ходе реконструкции установили систему обеззараживания питьевой воды с использованием электролизных установок гипохлорита натрия, что позволяет изготавливать 150 л в час низкоконцентрированного гипохлорита натрия Также насосная станция оборудована системой автоматики и диспетчеризации, проложены новые технологические трубопроводы для подачи гипохлорита натрия, обновлены системы электропитания и видеонаблюдения.

Так, вскоре и Днепровская станция откажется от использования жидкого хлора и перейдет на более современный и безопасный реагент - диоксид хлора.

После этого Киевводоканал перейдет к модернизации Деснянской водопроводной станции, которая поставляет 65% воды городу, и подбору оптимальной технологии обеззараживания деснянской воды.

"Учитывая тот опыт, который у нас есть, я считаю, что в течение двух лет можно перейти на новую технологию и на Деснянской станции", - отметил Новицкий.