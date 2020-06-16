Рада запретит брать плату с работников за трудоустройство за границей

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

За документ в первом чтении проголосовало 248 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке указано, что законопроектом предлагается запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства из потенциального соискателя за трудоустройство за границу.

Авторы данной инициативы также видят необходимость в том, чтобы ввести административную ответственность за нарушение компаниями, работающими в сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

За подобное правонарушение предлагается ввести штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн).