Крупнейшие сети АЗС ускорили повышение цен на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС во вторник, 16 июня, выросла на 17 копеек – до 11,23 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 22-24 копейки – до 10,43-10,50 грн/л.

Наибольший рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 50 копеек – с 10,40 до 10,90 грн/л, а также в Тернопольской области – на 45 коп., до 10,65 грн/л. В остальных регионах автогаз подорожал на 10-40 коп./л.

В сети Glusco автогаз подорожал на 50 копеек – до 11,35 грн/л. Сети WOG и ОККО повысили цены в среднем на 12-16 копеек – до 11,92 грн за литр.

Сети UPG, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Chip,o BVS и другие увеличили цены на 5–40 коп./л.

Читайте также: ЕББР выделил собственнику сети АЗС ОККО кредит на $35 миллионов

Как сообщалось, на минувшей неделе средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 16 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,01 грн/л) – с 8,22 до 11,23 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной – 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн/л.