"Энергоатом" взял кредит в банке Тигипко для выплаты зарплат сотрудникам

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" привлекло у "ТАСкомбанка" кредит на 400 млн грн.

Как сообщает пресс-служба банка, договор стороны подписали в начале июня, передает БизнесЦензор.

"Благодаря полученным средствам компания смогла в полном объеме выплатить заработную плату всем работникам НАЭК", – заявил вице-президент "Энергоатома" Якоб Хартмут.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" является Тигипко (99,93066% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (20,631 млрд грн) среди 75 действующих банков.