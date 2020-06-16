Госбанки выдали 135 миллионов "теплых кредитов" с начала лета

Государственные банки в период с 1 по 15 июня выдали объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на проекты по энергосбережению "теплых кредитов" на сумму около 135 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор. В частности, выдано: больше 114 млн грн - для частных домохозяйств на энергоэффективные меры;

более 18 млн грн - для ОСМД и ЖСК на энергосберегающие меры в многоэтажках;

больше 3 млн грн - для физических лиц на твердотопливные котлы. Всего с начала действия программы в этом году население и ОСМД получили в банках около 530 млн грн "теплых кредитов".

Автор: Галина Ялівець