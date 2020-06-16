Viber запустил в Украине новую функцию групповых видеозвонков

Компания Rakuten Viber официально запустила в Украине новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 участников.

Как сообщили в пресс-службе компании, чтобы начать групповой видеочат, необходимо нажать кнопку "видео" в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие", – уточнили в компании.

Напомним, Rakuten – японская e-commerce-компания. Она, в частности, владеет одним из крупнейших интернет-магазинов в мире.

В 2014 году Rakuten приобрела Viber за $900 млн. Этот мобильное приложение установлено на 97% смартфонов в Украине.