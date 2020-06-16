На Ривненщине правоохранители изъяли партию нелегального янтаря на 30 миллионов. ФОТО

Сотрудники управления стратегических расследований в Ривненской области и следственного управления областной полиции провели обыски по месту хранения драгоценных камней, в ходе которого изъяли янтарь общим весом 858 кг ориентировочной стоимостью $1,2 млн.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, по предварительным данным часть камней имеет историческую ценность, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, обыски прошли у местных жителей, которые организовали скупку незаконно добытого камня для его дальнейшей контрабанды за границу с использованием поддельных документов.

Как отмечают в Нацполиции, среди изъятых есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от $10 тыс.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, прокуратурой Ровенской области по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря открыто дело по ч. 2 ст. 240-1 УК.