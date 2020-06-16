Зеленский поручил Баканову подключить СБУ к борьбе с перегрузом фур на дорогах

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам проведенного Зеленским селекторного совещания, передает БизнесЦензор.

По словам президента, статистика свидетельствует, что в последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране", – отметил Зеленский.

Президент заявил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется уже даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большое строительство".

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники "Укртрансбезопасности" не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов существуют высокие коррупционные риски.

В связи с этом Аваков предложил передать патрульной полиции контроль за соблюдением безопасности на дорогах, в том числе – габаритно-весового контроля.

Президент Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции "Укртрансбезопасности" по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", – обратился Зеленский к Авакову.

Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

"Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, являются определенной адвокацией в глазах общества, это не "договорняк", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом", – подчеркнул Баканов.

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Кроме того, Зеленский отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы "Укртрансбезопасности".

В свою очередь премьер-министр Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тыс. евро.

Шмыгаль также сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 чел. количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября – 78.

Премьер-министр отметил, что Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект, который предоставит возможность устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля органам местной власти и собирать часть штрафов в местные бюджеты для восстановления дорог.