Оператор ВЭС Ахметова выпустил облигации на 1,7 миллиарда под 18% годовых

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в конце мая зарегистрировала выпуск гривневых облигаций ООО "Приморская ветроэлеткростанция - 2" серии "А" на сумму 1,7 млрд грн без осуществления публичного предложения.

Как уточнили в пресс-службе компании "ДТЭК ВИЭ", данный выпуск является внутригрупповой транзакцией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Данный выпуск является внутригрупповой транзакцией, которая направлена на оптимизацию структуры капитала и замещения уже существующей краткосрочной финансовой помощи. Транзакция направлена на выполнение обязательств по существующему кредитному договору с банком-кредитором", – сообщили в компании.

В "ДТЭК ВИЭ" уточнили, что размещение облигаций "Приморской ВЭС-2" планируется в течение июня под процентную ставку 18%, срок обращения облигаций – до 1 октября 2029 года.

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Как сообщалось, первая группа ветроустановок ООО "Приморская ветроэлектростанция (ВЭС)" была запущена в феврале 2019 года. Предприятие входит в соства DTEK Renewables (ДТЭК ВИЭ) – операционной компании, управляющей активами энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова в сфере возобновляемой энергетики.

После запуска последнего пускового комплекса в ноябре 2019 года общая мощность Приморской ВЭС на землях Приморского горсовета и Борисовского сельсовета Приморского района Запорожской области составляет 200 МВт. Инвестиции ДТЭК в реализацию проекта Приморской ВЭС оценивались в около 300 млн евро. Прогнозный отпуск "зеленой" электроэнергии двух очередей Приморской ВЭС – около 650-700 млн кВт в год. Мощность одной ветротурбины Приморской ВЭС – 3,8 МВт. Высота башни – 110 м.

При строительстве Приморской ВЭС планируется установить 52 ветротурбины 3.8-мегаваттного класса производства компании General Electric.