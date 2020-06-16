Подачу отчетов о контролируемых иностранных компаниях отложат до 2024 года, – СУП

Согласованные поправки к закону №466-ІХ об изменениях в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов (законопроект №1210) предусматривают отсрочку введения норм о контролируемых иностранных компаниях на 2022 год с подачей первого отчета в 2024 году за 2022 и 2023 годы.

Как сообщил Союз украинских предпринимателей (СУП), к такой договоренности пришла рабочая группа с участием Офиса президента, Министерства финансов, профильного комитета Верховной Рады, Госналоговой и бизнес-ассоциаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поправки в закон также отсрочат требования для нерезидентов иметь постоянное представительство на 2021 год, также отсрочке будут подлежать ряд других норм.

"Нормы относительно ускоренной амортизации и "деловой цели" были наиболее спорными. Рабочая группа пришла к такой формулировке: деловая цель будет применяться только при работе с нерезидентами (через трансфертное ценообразование) с 2021 года, с 2022 правило деловой цели будет применяться при работе с низконалоговыми зонами (офшорами)", - отметили в комментарии агентству представители СУП.

При этом поправки в закон также будут предусматривать снижение штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных до 1,7 тыс. грн, добавили в бизнес-ассоциации.

"Законопроект с поправками в закон №466-ІХ предложит останавливать начисление амортизации на основные средства только в связи с их консервацией, тогда как сейчас закон предусматривает остановку ускоренной амортизации в зависимости от использования объекта в хозяйственной деятельности и это дает право налоговой оценивать, используются основные средства или нет", - отметили в СУП.

Помимо этого, рабгруппа достигла договоренности о том, что из закона следует исключить право контролирующих органов опрашивать сотрудников, так как аналогичная функция уже есть у Гоструда.

По данным СУП, общие поправки в закон уже наработаны и будут внесены в парламент в виде депутатского законопроекта в ближайшее время, указали в бизнес-ассоциации.

"На этой неделе наработанные правки будут внесены в Верховную Раду, их могут принять в начале июля. На протяжении нескольких недель будут отрабатываться другие изменения в закон, в частности, будут рассматривать поправки в отраслевые нормы и некоторые уточнения по формулировках", - добавили в СУП.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 21 мая. Законопроект №1210 был принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

В то же время Зеленский обратился к Кабмину с рядом предложений в отношении правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.

В частности президент предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законопроект о введении детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения.

Также Зеленский предлагает внести изменения в предусмотренные подписанным законом правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также сроки сбора данных для декларирования объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).

Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.