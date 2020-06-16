В приложении Kyiv Smart City появилась возможность купить проездной

В обновленном приложении Kyiv Smart City пользователь может приобрести проездной на следующий месяц или на половину месяца с фиксированным количеством поездок или безлимитом.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Проездной на следующий месяц можно приобрести заранее - с 24 числа предыдущего месяца. На полмесяца - с 14 числа текущего месяца.

Для этого в разделе "Детали карточки" нужно нажать "Купить проездной на ...", после чего выбрать желаемый тариф проездного учитывая нужное количество поездок.

Если поездки на проездном закончились раньше срока его действия, пользователь может приобрести обычные поездки или купить проездной еще раз. Кроме того, в Kyiv Smart Card теперь доступен баланс "Кошелька". За счет средств "Кошелька" пользователь может приобрести поездки для транспортной карточки или QR-билеты.

Кроме того, обновленная версия приложения содержит новый функционал и для автовладельцев. У них теперь появилась возможность доплатить за хранение эвакуированного автомобиля на штрафплощадке. То есть, если владелец не успевает забрать авто со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, он может продлить этот срок, доплатив через приложение необходимой количество дней.

Доплатить за хранение автомобиля можно тогда, когда авто находится в процессе возврата (после оплаты основного штрафа, эвакуации и хранения), но еще стоит на штрафплощадке. Для этого внизу экрана инструкций по возврату автомобиля со штрафплощадки появилась кнопка "Доплатить за хранение". После нажатия на кнопку появляется экран доплаты, где можно указать желаемую дату возвращения, увидеть сумму к оплате и выбрать способ оплаты.

После доплаты за хранение пользователь возвращается на предыдущий экран с инструкциями, где меняется конечная дата периода хранения авто на штрафплощадке. Также на деталях эвакуации теперь можно просматривать фотографии нарушений с места эвакуации, нажав на "доказательную базу". После нажатия открывается официальный документ о нарушениях.

Оплатить все новые и уже привычные услуги пользователи теперь могут через Apple Pay и Google Pay.