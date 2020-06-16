Скандальный суд обязал выдать разрешение на строительство еще одной высотки на Печерске

Окружной административный суд столицы в очередной раз обязал Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева выдать ООО "Дружба народов СНД" разрешение на строительство апартамент-отеля по ул. Кургановской, 7 в Печерском районе.

Об этом свидетельствует решение судьи Анны Кузьменко от 2 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Участок, на котором запланировано строительство, находится в пределах исторического центра Киева, на оползнеопасных территориях.

31 мая 2019 года ООО "Дружба народов СНД" обратилось в Департамент по вопросам ГАСК г. Киева для выдачи разрешения на выполнение строительных работ по ул. Кургановской, 7.

6 июня того же года Департамент фирме отказал в связи с отсутствием ряда обязательных документов и несоответствием некоторых представленных документов требованиям законодательства. В частности, указывалось на превышение спроектированным объектом допустимой высоты в 27 м, а также несоответствие застройки целевому назначению участка –это участок для индивидуального жилищного строительства, а запланировано на нем строительство апартамент-отеля.

ОАСК, рассмотрев доводы сторон, пришел к выводу о том, что Департамент не доказал наличия правовых оснований для принятия оспариваемого решения, а потому такое решение является противоправным и подлежащим отмене.

В частности, суд считает, что изменение вида использования участка с "индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства (обслуживание жилого дома и хозяйственных построек)" на "строительство апартамент-отеля" не говорит об изменении его целевого назначения, которое остается прежним – "жилая и общественная застройка" и соответствует Генплану Киева.

А в части высотности объекта суд сослался на проект, согласно которому его высота составляет 26,5 м (10 этажей). При этом суд отметил, что технические этажи, которые могут быть расположены в нижней, верхней или средней части дома, при определении этажности домов не учитываются. Стоит отметить, что в некоторых известных случаях количество "технических" этажей по документах превышает количество запроектированных жилых.

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Напомним, в октябре 2019 года ОАСК уже обязывал Департамент по вопросам ГАСК г. Киева выдать ООО "Дружба народов СНД" разрешение на строительство апартамент-отеля по ул. Кургановской, 7. Однако, в дальнейшем апелляционный суд это решение отменил, согласившись с требованиями Департамента. Впрочем, 24 марта этого года Верховный Суд (председатель Кравчук В.М., судьи Берназюк Я. А., Коваленко Н.В.) отправили дело на новое рассмотрение.

Учредителями ООО "Дружба народов СНГ" значатся Мурад Касумов из Киева и Ифтихар Сафтар Оглы Фараджов из Казахстана.