"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции

АО "Укрзализныця" для дополнительных перевозок пассажиров назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Назначено ежедневное курсирование региональных поездов: №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский; №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский; №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов; №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов. Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

Компания напоминает, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться антисептиками для рук, соблюдать социальную дистанциию - не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.