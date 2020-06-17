В Украине за сутки обнаружили 758 новых случаев коронавируса

Рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом со ссылкой на систему мониторинга распространения коронавируса СНБО сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на утро 17 июня в Украине обнаружено 758 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человек умер.

В общем в Украине выявлено 33,234 тысячи случаев коронавируса, 14,528 тысяч человек выздоровели, 17,763 тысячи человек болеют.

Наибольшее количество заражений обнаружено в Черновицкой области – 4082 случая, за сутки 69, в Киеве – 4026, за сутки – 41, во Львовской области – 3277, за сутки – 155, Ривненской области – 2499, за сутки – 26, Киевской области – 2078, за сутки 29.

Как писал БизнесЦензор, высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Город Киев и 10 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Город Киев и 10 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.