Нацбанк заменит Украинский индекс межбанковских ставок

Национальный банк Украины с 23 июня прекратит расчет Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian index of interbank rates, UIIR) и заменит его новым индикатором стоимости денег на межбанковском кредитном рынке – Украинским индексом межбанковских ставок овернайт (Ukrainian OverNight Иndex Average, UONIA).

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"UONIA позволит объективно определять рыночную стоимость гривневых ресурсов на межбанковском кредитном рынке", - сообщает НБУ.

Методика UONIA учитывает рекомендации экспертов ЕБРР, а также была рекомендована к принятию на заседании Комитета оверсайта UIIR, куда, кроме представителей НБУ, входят также представители банковского сектора, и который впоследствии будет переименован на Комитет оверсайта UONIA.

UONIA имеет несколько ключевых отличий от UIIR, в том числе, новый индекс будет рассчитываться только на срок овернайт по кредитам и депозитам, а по операциям своп в дальнейшем будет рассчитываться только справочное значение индекса на срок овернайт. Уточняется, что этот индикатор не будет являться главным ориентиром денежного рынка Украины.

"Сейчас UIIR рассчитывается по двум категориям сделок (кредиты и депозиты, а также своп), при этом предусмотрена возможность расчета этого индикатора по пяти различным срокам (при наличии таких соглашений). Поэтому изменения позволят четко позиционировать UONIA как главный индикатор стоимости краткосрочных ресурсов на денежном рынке Украины", – сообщает НБУ.

В расчет UONIA включены 10% сделок по предоставлению НБУ кредитов банкам на срок овернайт и 10% сделок по размещению НБУ среди банков депозитных сертификатов на срок овернайт, говорится в сообщении.

Это обеспечит расчет индекса даже в те дни, когда количество сделок между банками на денежном рынке будет низким из-за профицита ликвидности в системе, вместе с тем, небольшой удельный вес этой компоненты не будет иметь решающего влияния на индекс и рыночные сделки.

"Цель НБУ также состоит в том, чтобы UONIA полностью соответствовал принципам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для финансовых индикаторов", – сообщает НБУ.