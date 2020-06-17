США передают Украине оборудование на $60 миллионов с ракетами Javelin

Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине, передает БизнесЦензор.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - сообщает посольство.

В посольстве заявили, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.