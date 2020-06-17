Суд перенес пересмотр постановления о признании "Динамо Киев" Суркисов несвязанным с "Приватбанком"

Окружной административный суд Киева перенес на 2 сентября пересмотр своего предыдущего постановления о признании ФК "Динамо Киев" несвязанным с ПриватБанком (Киев).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Судебное заседание перенесли на 2 сентября в связи с заявлением ФК "Динамо Киев" о необходимости приобщения к материалам решения Большой палаты по делу Суркисов", – сообщил адвокат ПриватБанка Олег Лозовский.

Он отметил, что заседание длилось 15 минут.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", партия "Демократична сокира", как и на прошлых заседаниях по ПриватБанку, устроила под стенами суда показательную акцию. На этот раз они развернули постер в виде забора с надписями "Медведчук=Суркис=Коломойский".

Уточняется, что болельщиков ФК "Динамо Киев" под зданием суда не было.

Как сообщил член партии "Демократична сокира" Антон Швец, представителей НБУ не впустили на заседание суда.

Как сообщалось, в конце мая ПриватБанк обратился в Окружной админсуд Киева и в Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре постановлений обоих судов о взыскании с банка в пользу принадлежащих семье Суркисов А-Банка (Киев) и ФК "Динамо Киев" 407 млн грн, а также о признании этих компаний несвязанными с банком.

Пересмотр стал возможен из-за подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1", отмечала пресс-служба.