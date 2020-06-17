Moody's повысило рейтинги "Приватбанка"

16 июня международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги "ПриватБанка", в частности базовую оценку кредитоспособности до "b3" с "Саа1", рейтинг по депозитам в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2" и рейтинг по депозитам в национальной валюте до "B3" с "Caa1"