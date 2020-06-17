Рада приняла закон о планировании использования земель громад

Верховная Рада приняла закон, призванный урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий громад.

Соответствующий законопроект №2280 во втором чтении поддержали 320 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон устанавливает, что целевое назначение земучастка определяется его собственником самостоятельно, сведения о выбранном владельцем виде целевого назначения участка вносятся в Государственный земельный кадастр. Установление и изменение вида целевого назначения земучастка его собственником не требует разработки документации по землеустройству и принятия решений органами власти, органами местного самоуправления (кроме земель обороны).

Законопроектом предлагается урегулирование вопросов установления границ общин; комплексного пространственного планирования территорий общин, при этом отменяется необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию, видов градостроительной документации и документации по землеустройству. Предлагается также нормирование вопросов, связанных с утверждением такой документации; нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории; обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию; создание механизма учета общественных и частных интересов через общественные обсуждения.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что принятый закон является частью комплексной земельной реформы.

Среди основных изменений, внедряемых законопроектом, заминистра выделил: зонирование земель в границах территорий ОТГ и разработка комплексных планов пространственного развития общин; исчезновение "видов использования земельных участков" и появление "функционального назначения территорий"; целевое назначение в пределах вида функционального назначения территории определяется собственником земельного участка самостоятельно и не требует разработки проекта землеустройства.

Кроме того, предусматривается, что гражданин, желающий безвозмездно приватизировать земельный участок или получить в пользование земельные участки государственной или коммунальной собственности, в электронном виде через публичную кадастровую карту подает заявку в компетентный орган.

"До 10 лет могут устанавливаться ограничения и обременения на использование земельных участков, необходимых для размещения объектов, и могут принудительно отчуждаться", - заметил Высоцкий.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель" выступили 11 депутатов фракции "Слуга народа" и один из депутатской группы "За будущее".