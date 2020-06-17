Министр экономики заявляет о вопросах демпинга из РФ и Беларуси по ряду товаров

Расследования импорта в Украину полимерных материалов, минеральных удобрений, дизельного топлива и сжиженного газа касаются вопросов демпинга, связанного с Россией и Беларусью, заявил министр экономики Украины Игорь Петрашко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Обращаемся ко всем, кто чувствует давление, а сейчас действительно есть большие вопросы, в первую очередь, связанные с Россией и Беларусью: огромные демпинги, которые происходят на квазигосударственном уровне, с которыми нужно бороться", – сказал он на брифинге, комментируя ход расследований.

Петрашко напомнил, что расследования по полимерам и удобрениям были начаты еще в 2019 году.

"Эти расследования всегда будут проходить чрезвычайно конфликтно, потому что мы понимаем, что есть большие группы влияния, большой лоббизм. Все эти расследования мы ведем в соответствии с нормами ВТО (Всемирной торговой организации – ИФ). Относительно нашего общего тезиса – да, мы хотим поддерживать украинских производителей максимально агрессивно, используя все элементы ВТО", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Минэкономики призывает обращаться за защитой максимальное количество предприятий, которые считают, что жертвами импорт и что государство до этого их не защищало.

Комментируя призыв президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о предварительной спецпошлине 18% на импорт полимерных материалов, Петрашко сообщил, что рабочая группа "обсуждает дальше формат…"

"Основное замечание, которое было от потребителей, в том, что определенный подход классификации ВЭДа, который мы ввели для защиты украинского производителя, не производится украинским производителем", – считает министр.

Он отметил, что решение о спецпошлине в настоящее время заблокировано судебным решением и не работает, что, однако, также является проблемой.

"Есть активная дискуссия. Вчера было совещание для того, чтобы найти этот формат компромисса между производителем и между потребителем. Я уверен, что формат будет найден по всем этим направлениям", – заявил глава Минэкономики.

Как сообщалось, Зеленский 10 июня после жалоб бизнеса на встрече в Чернигове позвонил по телефону Петрашко о необходимости отмены спецпошлины 18% на импорт полимерных материалов. "Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - цитировала главу государства его пресс-служба.

Межведомственная комиссии по вопросам международной торговли (МКМТ) по инициативе ООО "Карпатнефтехим" приняла решение о введении этой спецпошлины 22 мая этого года, а вступило в силу оно с 8 июня. В то же время Окружной админсуд Киева 10 июня приостановил его действие в рамках обеспечительной меры по иску ООО "Субос-техно". Истец указал, что изначально расследование было возбуждено по двум товарным кодам УКТ ВЭД, а спецпошлина введена по трем кодам, из которых лишь один совпадает с первоначальными двумя.

Активная дискуссия между оппонентами с двух сторон ведется также по поводу введения пошлин на импорт минеральных удобрений, дизтоплива и сжиженного газа. На этом фоне МКМТ отложила вынесение решений по этим расследованиям.