ЕБРР рассмотрит кредитование строительства региональных дорог в двух первых областях

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит возможность предоставления займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона.

Об этом вице-президент ЕБРР Алан Пию сообщил во время переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и представителями украинского правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Вице-президент ЕБРР также подчеркнул, что Украина остается среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития.

По словам Алана Пию, ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов и уже "готов двигаться по их составляющим", уточнив, что речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительстве объездной дороги Львова.

Со своей стороны Денис Шмыгаль выразил заинтересованность в реализации указанных проектов, отметив, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов.

"От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", – подчеркнул он.

Что касается работы по другим проектам, в том числе по строительству обхода Львова и реконструкции магистрали Киев-Одесса, Шмыгаль подчеркнул, что эти проекты являются приоритетными и правительство готово продвигать эти проекты для быстрой их реализации.

Также стороны обсудили вопросы развития энергетики, улучшение корпоративного управления в государственных предприятиях и банках, внедрения в Украине стандартов Организации экономического сотрудничества и развития и другие актуальные вопросы.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Кабинет министров и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог Украины.

В том числе с этой целью в начале июня 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", предоставив областным советам право осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.