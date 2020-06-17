Служба здоровья предложила увеличить программу медицинских гарантий до 240 миллиардов

Национальная служба здоровья (НСЗУ) предлагает выделить 240 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2021 году и еще 67 млрд грн – на лечение пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него, тогда как в госбюджете на 2020 год на программу медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд грн.

Об этом сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"240 млрд грн – это примерно 6% ВВП. Будет ли ПМГ финансироваться в таком объеме – будет зависеть от Верховной Рады при формировании бюджета на 2021 год, а также от дальнейших решений Кабмина", – сказала она.

Мовчан напомнила, что НСЗУ подала свои предложения и расчеты относительно финансирования ПМГ в Минздрав.

При этом руководитель НСЗУ уточнила, что "240 млрд грн – это увеличение не только за счет увеличения тарифов, но и за счет расширения перечня услуг, в частности по реабилитации и паллиативу, а также за счет внедрения новых пакетов медуслуг и расширения программы реимбурсации.

Мовчан отметила, что первую версию бюджетной декларации НСЗУ еще в начале года подала в Минздрав и Минфин, но она еще не обсуждалась.

По информации НСЗУ, в 2020 году в рамках ПМГ НСЗУ уже выплатила 14,4 млрд грн специализированным медицинским учреждениям за услуги, оказанные пациентам, а также более 1 млрд грн медучреждениям, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на него.

В мае, за первый месяц работы ПМГ приоритетными услугами программы (а это лечение инсульта, инфаркта, медицинская помощь при родах и исследование для раннего выявления рака) воспользовались 41 тыс. человек.