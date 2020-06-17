В Одессе упал легкомоторный самолет, одни человек погиб, – Нацполиция. ФОТО

В Малиновском районе Одессы на дорогу упал легкомоторный самолет, вследствие чего один из находившихся на его борту человек скончался и еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает БизнесЦензор.

"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека", – сказано в сообщении.

Позднее в ведомстве уточнили, что один из пострадавших погиб на месте происшествия, а другого госпитализировали.

"На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован", – сказано в сообщении.

В свою очередь советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что самолет упал на территории расположенного возле аэродрома гипермаркет.

"По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом", – написал Форостяк на своей странице в сети Facebook.