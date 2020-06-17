Карантин в Украине продлен до 31 июля (обновлено)

Кабинет министров принял решение продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля, предусмотрев возможность ужесточения ограничений в отдельных регионах.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 17 июня.

"Учитывая рост количества коронабольных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", – сообщил Шмыгаль.

"Мы понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, но сейчас пока нет более эффективного способа противостоять этой болезни", – отметил премьер.

По словам главы правительства, при этом Кабмин утвердил механизм ужесточения карантинных ограничений в отдельных регионах при необходимости.

"Также сегодня на заседании правительства мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация", – добавил Шмыгаль.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, согласно постановлению, регионом с широким распространением COVID-19 считается область, в которой зафиксирован один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, может устанавливаться особенности деятельности и ограничения относительно:

проведения спортивных мероприятий, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозки пассажиров метрополитеном;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры;

деятельности учреждений питания;

проведения массовых мероприятий.

Кабмин также утвердил с доработкой предложения Минэкономики об изменении графиков начала работы в отдельных сферах и отраслях.

"Для того, чтобы растянуть во времени часы пик, когда масса людей в одно время, как правило перед 9 утра, двигаются на работу и загружают общественный транспорт", – пояснил премьер.

Кроме этого, Кабмин планирует четко зафиксировать запреты, которые действуют во время карантина, в частности, требование ходить в масках в помещениях.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, по состоянию на 17 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей.