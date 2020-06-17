В Киеве начались ежегодные отключения горячей воды еще в трех районах

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с 16 мая начало третью очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей в период с 16 по 30 июня будет отсутствовать горячая вода в части домов в Подольском, Святошинском и Шевченковском районе столицы.

В частности, в Подольском районе горячей воды не будет в домах по ул. Маршала Гречка, Владимира Сальского, Стеценко и Тираспольской.

В Святошинском районе – в отдельных домах по просп. Победы, уд Чистяковской, Кулибина, Стрыйской, Червонозаводской, а также академика Туполева.

В Шевченковском районе горячее водоснабжение будет отсутствовать в отдельных домах по просп. Победы, улицах Баумана, Гончарова, Эстонской, Кирпоноса, Невской, Ружинской, Салютной, Саратовской, Туполева, Турчина, а также Данила Щербакивского.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, опубликованы на сайте коммунальной компании.

Как сообщалось, "Киевтеплоэнерго" на первом этапе завершило испытания сетей на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном, то есть в 2,6 тыс. многоэтажных домов (20% жилого фонда Киева).

Вторая очередь испытаний теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 и СТ-1 прошла в жилых домах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.