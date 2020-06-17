Совладелец сервиса доставки еды Raketa покупает бизнес-центр в центре Киева за 19 миллионов

ООО "Биконстракт" бизнесмена Игоря Рохлина намерено приобрести 100% уставного капитала ЧАО "Реноме Рент" (оба – Киев), владеющего бизнес-центром в Печерском районе Киева, за 19,55 млн грн.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ООО "Биконстракт" намерено приобрести 391 тыс. простых акций ЧАО "Реноме Рент" номинальной стоимостью 50 грн за акцию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей, владельцем ООО "Биконстракт" является британская "Торе Груп Лтд" (100%), а конечным бенефициаром указан Игорь Рохлин.

Рохлин также является совладельцем ООО "Рокет Деливери" с долей 80% и его конечным бенефициаром. Согласно договору публичной оферты на официальном сайте Raketa, ООО "Рокет Деливери" является агентом приложения.

ЧАО "Реноме Рент" владеет и сдает в аренду помещения бизнес-центра в Печерском районе Киева. По данным на сайте компании, площадь 10-этажного БЦ составляет 11,2 тыс. кв. м. Инфраструктура включает паркинг, на первом этаже здания расположено кафе.

Согласно годовому отчету ЧАО, чистая прибыль в 2019 году составила 883 тыс. грн, что в девять раз ниже результата в 2018 году. При этом выручка компании возросла в 1,7 раза – до 21,6 млн грн, активы возросли на 1,8% – до 104,5 млн грн.

Raketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 года. В 2019 он запустился в Киеве и Львове. В текущем году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге и Ивано-Франковске.